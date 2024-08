James Spithill: “Bella giornata per Luna Rossa, cyclors e trimmer hanno fatto un gran lavoro”

Day-3 estremamente positivo per Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra i Challenger che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano ha sconfitto quest’oggi American Magic prima e Ineos Britannia poi, restando dunque a punteggio pieno con all’attivo tre successi consecutivi nel round robin.

In condizioni di vento leggero ma sufficiente per svolgere regolarmente i match race odierni, il team capitanato dallo skipper Max Sirena si è confermato in grande spolvero sfruttando le ottime performance della barca e portando a casa due punti preziosi per avvicinarsi all’obiettivo del primo posto nella fase a gironi, che garantirebbe la possibilità di scegliere il team da affrontare in semifinale.

“È stata una grande giornata. I cyclors hanno svolto un lavoro davvero solido. Non c’era molto vento ma in queste condizioni spendono tante energie. Comunque una bella giornata per il team e tanto ancora da imparare. Penso che i due trimmer abbiano fatto un gran lavoro, dando il 100% in entrambe le regate“, le dichiarazioni a caldo del timoniere James Spithill al termine della seconda regata di oggi.