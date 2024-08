Jake Paul ha invitato Angela Carini a partecipare a una card di pugilato dell’MVP Promotions

Dopo tutte le polemiche planetarie di ieri, legate al suo “breve incontro” con l’algerina Khelif, Angela Carini ha ricevuto un clamoroso invito per mostrare il suo talento sul ring.

A formularlo è stato Jake Paul: lo youtuber, attore e pugile statunitense diventato celebre sull’applicazione Vine, che dal suo profilo X ha avanzato una richiesta con queste parole.

To Angela Carini although your dreams couldn’t come true today because of the crazy agendas that are at play in our world at the moment, I would love to offer you to fight on an MVP undercard, to show the world your talents on a fair platform and not against a man.

— Jake Paul (@jakepaul) August 1, 2024