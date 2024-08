Italian Baseball Series: Parma sfrutta due inning e si prende anche gara-2. San Marino battuta 7-9

Due su due. Parmaclima vince 7-9 e si porta 2-0 nella serie nell’Italian Baseball Series, ovvero le finali scudetto del Campionato di Serie A. Importantissimo il trionfo ai danni di San Marino per la squadra di casa, capace di pungere in sole due occasioni facendo davvero male alla compagine della Serenissima.

Il match parte decisamente in salita per gli ospiti che, dopo aver aperto le danze con un fuoricampo di Angolo Games da due sigilli, subiscono ben quattro punti dagli emiliani, maturati con un grounds out di Gonzalez Sanamè, con un singolo al centro di Liddi, con una hit by Pitch di Encarnaciòn e un altro groundsout di Ascanio Mendez.

La partita però cambia subito, con San Marino che smuove l’attacco e con Parma che rimane immobilizzata: al secondo inning un fuoricampo di Diaz Diaz porta il parziale sul 4-3, mentre un singolo a sinistra di Angulo Gomez ripristina gli equilibri al terzo. Gli ospiti effettuano dunque il sorpasso nella quarta ripresa concretizzando un singolo al centro di Lopez Nunez, aumentando di due unità il proprio bottino nella quinta con un triplo di Diaz Diaz.

Ma sul punteggio di 7-4 l’attacco di Parma si risveglia, gettando il cuore oltre l’ostacolo e ribaltando completamente la situazione con un singolo di Angioi, un sacrificio di Desimoni e, soprattutto, un doppio da tre punti di Gonzalez Taveras che consente ai parmigiani di passare sul 9-7, beffando una San Marino che adesso sarà costretta a rincorrere.

Il prossimo 29 agosto la sfida si sposterà quindi al Serravalle, pronto ad ospitare gara-3.