Italian Baseball Series 2024: Parma conquista gara-1 della finale scudetto contro San Marino

Va al Parmaclima gara-1 della finale scudetto che decide chi sarà padrone del baseball italiano nel 2024. Le Italian Baseball Series partono con il 4-2 a favore dei ducali, che al Nino Cavalli riescono a mantenere intatto il fattore campo contro San Marino almeno per ora. Prossimo capitolo tra 24 ore con i lanciatori AFI.

Pronti via, e Angioi gioca subito il bunt per andare in prima base, avanzando poi fino a trovare il punto dell’1-0 per Parma grazie al singolo a sinistra di Liddi, che si conferma in gran forma dopo il colpo di mano in gara-7 di semifinale. San Marino reagisce con forza nella terza ripresa, e lo fa prima riempiendo le basi e poi sfruttando il walk di Batista per l’1-1. Il 2-1 sammarinese arriva su lancio pazzo quando a battere c’è Angulo, il che porta Lopez Nunez a firmare il vantaggio.

Parma prova a trovare la chiave di volta subito, mandando Battioni in terza nella parte bassa e riempiendo le basi sul walk di Noel Gonzalez, ma Liddi e Luis Gonzalez non trovano soluzioni di sorta. La reazione ducale deflagra nel quinto inning: al singolo di Angioi segue un triplo di Desimoni che gli consente di siglare il 2-2. Noel Gonzalez colpisce un altro doppio per il 3-2 di Desimoni, e qui entra Mendez per Centeno sul monte. Cambia poco, perché tocca a Liddi mandare a segno il singolo del 4-2.

L’attacco di San Marino non riesce più a combinare granché nel resto del match, dal momento che la difesa del Parmaclima regge, e regge molto bene. Alla fine dei conti, è la sera di Diaz al lancio: entra da rilievo e piazza sei strikeout che sono fondamentali nell’1-0 in questa serie finale a favore del club ducale.