Italia-Serbia volley femminile oggi in tv: orario, programma Olimpiadi, tv

Oggi martedì 6 agosto (ore 21.00) l’Italia affronterà la Serbia nei quarti di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha chiuso da imbattuta la fase a gironi, sconfiggendo nell’ordine Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0), Turchia (3-0) e chiudendo così al secondo posto nella classifica combinata tra i tre raggruppamenti (alle spalle del Brasile per un discorso di quoziente set).

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno così guadagnato il diritto di fronteggiare la settima formazione in graduatoria, ovvero la miglior terza classificata. Il problema è che si tratta dell’avversario peggiore che potesse capitare, ovvero la Serbia: le Campionesse del Mondo hanno perso contro la Cina (3-1) e contro gli USA (3-2), battendo soltanto la Francia (3-0) e chiudendo così al terzo posto nella Pool A. Le vincitrici dell’ultima Nations League dovranno tirare fuori tutte le armi migliori per battere la corazzata di coach Giovanni Guidetti.

L’Italia si affiderà alla regia di Alessia Orro, alle bordate dell’opposto Paola Egonu, alla qualità delle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, alla solidità delle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, alle difese del libero Monica De Gennaro. La Serbia potrà fare leva soprattutto sulla sua formidabile bomber Tijana Boskovic, MVP delle ultime due edizioni dei Mondiali e schierata in diagonale con la grande regista Maja Ognjenovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, quarto di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA VOLLEY OGGI

Martedì 6 agosto

Ore 21.00 Italia vs Serbia

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.