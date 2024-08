IndyCar, Milwaukee Mile torna protagonista per un week-end decisivo

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con il ritorno di Milwaukee Mile all’interno della NTT IndyCar Series. Due sfide sono previste per concludere un estate ricco di bagarre, tappa decisiva in vista della finalissima di Nashville di settembre.

Dal 2016 al 2023 non si è corso all’interno dello short-track statunitense che sorge nello Stato del Michigan. Il catino di West Allis ha una metratura complessiva di 1.015 miles (1.633 km) con quattro curve da 9.25°

L’australiano Will Power (2014) ed il neozelandese Scott Dixon (2010) sono gli unici ancora presenti in pista che hanno già vinto a Milwaukee Mile in passato. L’ultimo a primeggiare in IndyCar è stato il francese Sébastien Bourdais, attualmente presente full-time nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Cadillac Racing.

Power ha 54 punti di ritardo in classifica dallo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10) dopo l’affermazione di settimana scorsa a Portland in Oregon. Il 43enne australiano si contende con l’iberico il successo finale, difficilmente avremo dei ‘ritorni’ da qui all’ipotetico championship decider che dopo anni si terrà nuovamente su ovale in quel di Nashville. Ganassi potrebbe in ogni caso già chiudere i giochi questo week-end, due tappe per scongiurare un ultimo atto che si prospetta molto imprevedibile.