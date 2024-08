Incredibile alla Vuelta: Ciccone cade colpito da un capriolo!

Nella tappa di ieri, l’ottava della Vuelta a España 2024, con partenza da Úbeda ed arrivo a Cazorla dopo 159 km, vinta dallo sloveno Primoz Roglic, un episodio insolito ha visto involontario coprotagonista il ciclista azzurro Giulio Ciccone.

A circa 15 km dal traguardo un capriolo ha attraversato la strada proprio mentre transitava il gruppo principale: Txomin Juaristi, alfiere della Euskaltel-Euskadi, per evitare l’animale, come ha riferito lo stesso 29enne spagnolo ad AS, è terminato a terra.

Nella caduta dell’iberico è stato coinvolto, suo malgrado, anche Giulio Ciccone, corridore della Lidl-Trek: entrambi i ciclisti hanno tagliato il traguardo e sono ripartiti quest’oggi, dunque non hanno subito infortuni.

VIDEO CADUTA CICCONE TAPPA DI IERI