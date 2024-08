IL BRONZO DELLA PERSEVERANZA! Ginevra Taddeucci sul podio nella 10 km nella Senna. Oro Van Rouwendaal

Non arrendersi mai. Ginevra Taddeucci ha vissuto con l’animo di chi vuole dare tutto se stessa questa stagione olimpica, inseguendo quel crono nei 1500 stile libero a Roma per qualificarsi ai Giochi di Parigi nel nuoto di fondo. E poi, giunta con le altre nella città degli Innamorati, l’incubo della Senna e di una gara al buio, in un campo gara decisamente particolare, dovendo lottare anche contro le correnti per realizzare il suo sogno.

Ce l’ha fatta la toscana, nuotando con coraggio fin dal via e nelle posizioni di testa per prendersi un fantastico bronzo. Non si poteva essere attendisti, ma bisognava aggredire la gara fin dalle prime bracciate per comprendere quale fosse il tragitto migliore. Una 10 km di nuoto di fondo surreale, con le atlete spesso sbattute contro la riva della forza della citata corrente. Difficilissimo interpretare quanto stesse accadendo, specialmente in corrispondenza delle boe di virata.

L’azzurra ha saputo soffrire e andar via, con le unghie e con i denti, insieme all’australiana Moesha Johnson e all’olandese Sharon van Rouwendaal. In un ultimo giro rusticano, la campionessa oranje ha rotto gli indugi e con grandissima classe si è andata a prendere il secondo oro olimpico della carriera, ricordando l’affermazione a Rio 2016, diventando la prima atleta delle acque libere a realizzare questa impresa. Van Rouwendaal a segno in 2:03:34.2 a precedere di 5.5 e Johnson e di 8.6 Taddeucci.

Una prova d’insieme confortante in casa Italia, se si tiene conto anche del sesto posto di Giulia Gabbrielleschi (+43.7), mentre delusione per la brasiliana Ana Marcela Cunha (quarta a 41.5), non in grado di confermare il suo titolo a Cinque Cerchi vinto a Tokyo. Ginevra ha così conquistato una medaglia olimpica nel fondo, come avevano fatto a Londra 2012 Martina Grimaldi (bronzo), a Rio 2016 Rachele Bruni (argento) e in Giappone Gregorio Paltrinieri (bronzo).