I precedenti tra Sinner e Tiafoe: un giocatore insidioso che avrà dalla sua il supporto del pubblico

Una Finale a sorpresa. Jannik Sinner e Frances Tiafoe si ritroveranno nell’atto conclusivo del Masters1000 di Cincinnati per giocarsi il titolo del prestigioso torneo dell’Ohio. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto contro il tedesco Alexander Zverev in una sfida durata più di tre ore con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4). Una grande soddisfazione per Sinner, che ora va in cerca del terzo titolo 1000 in carriera.

Tiafoe, che prima di questo torneo non aveva così impressionato, è riuscito a piegare la resistenza di Holger Rune, rimontando sullo score di 4-6 6-1 7-6 (4) e cancellando due palle match al danese. Lo si era capito già contro Lorenzo Musetti che la versione dello statunitense in questo evento fosse di primo livello, probabilmente paragonabile a quella che nel 2022 lo vide raggiungere le semifinali degli US Open.

Si preannuncia una partita interessante e aperta a qualsiasi risultato. I precedenti sono favorevoli a Sinner, con tre affermazioni nei quattro incroci, ma nei fatti i due non si sono mai incontrati nelle condizioni di gioco che avranno a Cincinnati, ovvero cemento outdoor. In più, Jannik dovrà anche considerare il supporto del pubblico statunitense favorevole a Tiafoe.

Una variabile che far tornare a galla il ricordo del 2021, quando a Vienna lo statunitense seppe in maniera incredibile ribaltare una partita praticamente già persa contro il pusterese, sfruttando il supporto degli appassionati presenti a quell’incontro e mandando in confusione Jannik.

PRECEDENTI SINNER-TIAFOE (3-1)

ATP Vienna 2023 – (2)Sinner B. (7)Frances Tiafoe [USA] 6-3 6-4

ATP Vienna 2021 – Frances Tiafoe [USA] b. (7)Sinner 3-6 7-5 6-2

NextGen Finals 2019 – (8)Sinner b. (2)Frances Tiafoe [USA] 3-4(4) 4-2 4-2 4-2

ATP Anversa 2019 – (WC)Sinner b. Frances Tiafoe [USA] 6-4 3-6 6-3