GTWC Europe, Porsche perde la vittoria nella race-1 di Magny-Cours. Boutsen VDS Mercedes #9 davanti in Q2

Porsche e Rutonik Racing n. 96 hanno perso la vittoria nella sfida di ieri del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS a Magny-Cours. Patric Niederhauser e Sven Mueller avevano colto la prima affermazione di sempre nella Sprint Cup per Porsche Motorsport dopo una bella lotta contro la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor.

I leader della serie hanno colto il successo davanti alla Mercedes AMG GT3 n. Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel ed alla già citata Porsche n. 96, tradita da una sosta ai box ritenuta irregolare e puntualmente sanzionata con 5 secondi di penalità.

La BMW n. 32 e la Mercedes n. 48, diretti rivali per il titolo PRO, scatteranno rispettivamente dall’ottava e dalla terza piazza questo pomeriggio in una competizione che si prospetta particolarmente avvincente. Dalla pole, invece, ci sarà l’andorrano Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9), abile ad imporsi nei confronti della McLaren n. 159 Garage 59 di Tom Gamble.

Oggi alle 14.45 la partenza di una corsa potenzialmente decisiva in ottica campionato, una bagarre da non perdere che come sempre potrà essere seguita live in diretta streaming su YouTube sul canale ufficiale ‘GT World’.