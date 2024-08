GTWC Europe, Emil Frey Racing Ferrari in pole a Magny-Cours con Ben Greeen

Ben Green firma la seconda pole-position in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup al termine di un’intensa Q1 in quel di Magny-Cours. Il britannico di Emil Frey Racing Ferrari n. 14 svetta contro il cronometro beffando di soli 90 millesimi il parziale della BMW n. 991 Century Motorsport di Dan Harper.

L’autore della pole di Brands Hatch si ripete quindi in terra francese davanti all’alfiere ufficiale di BMW Motorsport che condurrà il gruppo della specifica ed avvincente Bronze Cup. Rutronik Racing Porsche n. 96 e Eastalent Racing Audi n. 84 concludono nell’ordine precedendo Rutronik Racing Porsche n. 97 (Bronze Cup) e soprattutto la BMW n. 32 WRT di Dries Vanthoor.

Il belga leader del campionato controlla la Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes n. 48 di Lucas Auer, diretta rivale per il primato a sole quattro competizione al termine della Sprint Cup 2024. L’AMG GT3 partirà questa sera solamente dall’11ma casella alle spalle della Ferrari n. 69 di Emil Frey Racing.

Ricordiamo che come accaduto ad Hockenheim non troviamo la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin che tornerà a Monza a settembre con Raffaele Marciello per il penultimo atto dell’Endurance Cup. L‘appuntamento con race-1 da Magny-Cours, invece, è per questa sera per una classica sfida da sessanta minuti al tramonto con cambio pilota obbligatorio in mezzo alla sessione.