Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2024: risultati e classifica qualifiche

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Austria 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra teutonica, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Austria 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. L’appuntamento è per oggi pomeriggio con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA MOTOGP 2024

13. Miguel Oliveira (Aprilia)

14. Pedro Acosta (KTM)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Augusto Fernandez (KTM)

17. Johann Zarco (Honda)

18. Luca Marini (Honda)

19. Joan Mir (Honda)

20. Raul Fernandez (Aprilia)

21. Alex Rins (Yamaha)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

23. Stefan Bradl (Honda)

24. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA MOTOGP 2024

Q2:

Q1:

1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.567 6 8 311.6

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.635 5 8 0.068 0.068 314.4

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’28.635 7 8 0.068 314.4

4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’28.659 8 8 0.092 0.024 314.4

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.047 7 8 0.480 0.388 307.6

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.104 6 8 0.537 0.057 313.0

7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.165 7 8 0.598 0.061 315.7

8 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’29.259 7 8 0.692 0.094 310.3

9 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.344 7 8 0.777 0.085 309.0

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.428 6 8 0.861 0.084 309.0

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.552 5 6 0.985 0.124 310.3

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.612 8 8 1.045 0.060 306.3

13 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’29.692 7 8 1.125 0.080 314.4

14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.899 6 7 1.332 0.207 317.1