Golf, Scottie Scheffler rifila una spallata agli avversari nel primo round del Tour Championship

I migliori golfisti del PGA Tour hanno da poco concluso il round d’esordio del Tour Championship, evento conclusivo della FedEx Cup e di fatto ultima kermesse di una certa rilevanza della stagione del tour americano. Ai nastri di partenza i migliori 30 giocatori per l’appunto della FedEx Cup, con coloro che vantano il maggior numero di punti avvantaggiati da un sistema di punteggio che prende spunto dalla Gundersen della combinata nordica.

Per questo motivo Scottie Scheffler è partita con in dote un bel -10, ma il numero uno dell’Official World Golf Ranking non si è di certo cullato sugli allori. L’americano è stato infatti il migliore di giornata piazzando un superbo -6 (65 colpi) avviato peraltro con un bogey che non lasciava presagire nulla di buono. Per lo statunitense complessivo di -16 e ben 7 lunghezze di margine sui connazionali Collin Morikawa e Xander Schauffele. Quest’ultimo, oltre a perde la scia del rivale, è stato risucchiato nel gruppone di inseguitori a causa di un modesto -1.

Sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) in quarta posizione con lo score di -8 troviamo gli americani Wyndham Clark e Sam Burns, il giapponese Hideki Matsuyama, ed infine l’australiano Adam Scott. L’oceanico è tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo -5. Nono posto in solitaria con -7 per il padrone di casa Sahith Theegala, mentre chiudono la top ten a -6 gli statunitensi Patrick Cantlay e Russell Henley, ed il canadese Taylor Pendrith.

Perde numerose posizioni Ludvig Aberg. Lo svedese chiude la giornata d’esordio alla pari con il par restando ancorato al -5 di partenza. Non soddisfacente anche il primo giro di Tony Finau, che trova soltanto un discreto -1 arrotondando il suo score a -4. Praticamente già concluso il torneo per Billy Horschel, trentesimo ed ultimo con +1.