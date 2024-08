Golf oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 2 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Seconda giornata al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, poco a nord di Parigi, dove ha sede il Le Golf National, percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024 e, più tradizionalmente, dell’Open di Francia nonché della Ryder Cup 2018.

Dopo il primo giro in testa Hideki Matsuyama, con il giapponese che ha tutto l’interesse a tentare la via della prima fuga, anche se il primo giro normalmente conta fino a un certo punto. Certo, piazzarsi davanti ha molto di buono, ma oggi dovremmo assistere a una serie importante di rimescolamenti. Da scoprire se Matteo Manassero e Guido Migliozzi sapranno migliorare i rispettivi -2 e -3.

Il torneo olimpico di golf maschile si giocherà fino a domenica 4 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO GOLF PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

Ore 9:00 Secondo giro

TEE TIMES

Ore 9:00 Yechun Yuan (CHN), Camilo Villegas (COL), Matteo Manassero (ITA)

Ore 9:11 Adrian Meronk (POL), Sami Valimaki (FIN), David Puig (ESP)

Ore 9:22 Erik van Rooyen (RSA), Keita Nakajima (JPN), Kevin Yu (TPE)

Ore 9:33 Stephan Jaeger (GER), Nicolai Hojgaard (DEN), Thomas Detry (BEL)

Ore 9:44 Byeong Hun An (KOR), Shane Lowry (IRL), Nick Taylor (CAN)

Ore 9:55 Xander Schauffele (USA), Viktor Hovland (NOR), Jon Rahm (ESP)

Ore 10:11 Matthieu Pavon (FRA), Collin Morikawa (USA), Matt Fitzpatrick (GBR)

Ore 10:22 Shubhankar Sharma (IND), Rafa Campos (PUR), Carlos Ortiz (MEX)

Ore 10:33 Nico Echavarria (COL), Mito Pereira (CHI), Kristoffer Ventura (NOR)

Ore 10:44 Fabrizio Zanotti (PAR), Joel Girrbach (SUI), Tapio Pulkkanen (FIN)

Ore 10:55 Victor Perez (FRA), Mattias Schmid (GER), C.T. Pan (KOR)

Ore 11:06 Thorbjorn Olesen (DEN), Alejandro Tosti (ARG), Joaquin Niemann (CHI)

Ore 11:17 Emiliano Grillo (ARG), Alex Noren (SWE), Ryan Fox (NZL)

Ore 11:33 Min Woo Lee (AUS), Corey Conners (CAN), Christiaan Bezuidenhout (RSA)

Ore 11:44 Wyndham Clark (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Tommy Fleetwood (GBR)

Ore 11:55 Sepp Straka (AUT), Jason Day (AUS), Tom Kim (KOR)

Ore 12:06 Scottie Scheffler (USA), Rory McIlroy (IRL), Ludvig Aberg (SWE)

Ore 12:17 Aderien Dumont de Chassart (BEL), Daniel Hillier (NZL), Guido Migliozzi (ITA)

Ore 12:28 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Gaganjeet Bhullar (IND)

Ore 12:39 Phachara Khongwatmai (THA), Abraham Ancer (MEX), Zecheng Dou (CHN)

PROGRAMMA GOLF PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.