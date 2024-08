Golf: Niklas Norgaard sale in vetta al British Masters, Matteo Manassero è ottimo 7°

Si è chiuso il terzo giro del British Masters 2024 al Belfry, in una giornata ricca di capovolgimenti di fronte. Soprattutto uno, però, lascia pensare che tipo di fine possa avere il torneo: lo spettacolare volo al comando di Niklas Norgaard. Il danese, infatti, s’inventa una bellissima prestazione da -16 che lo spedisce dritto in testa. Fondamentale per lui, nel -8 odierno, una sequenza di 6 birdie nelle seconde 9, sporcata solo dal bogey alla 17.

Alle sue spalle, staccato di quattro colpi, il sudafricano Thriston Lawrence, che con -12 va a precedere l’ormai ex leader francese Jeong Weon Ko, comunque in ampia lotta per il podio con il suo -10. Anzi, anche lui ha a sua volta un vantaggio di due lunghezze sul quarto, l’inglese Andrew Wilson, che sarebbe anch’egli partito a -10 senza il doppio bogey alla 18.

Quinti a -7 lo svedese Jesper Svensson e l’altro sudafricano Brandon Stone, ma la buona notizia italiana arriva dal gruppo dei setttimi, dove c’è Matteo Manassero a -6 in virtù di un giro bogey free, da tre birdie. Gli fanno compagnia l’ex leader inglese Tyrrell Hatton (+4 oggi per lui), lo spagnolo Jorge Campillo, il danese Lucas Bjerregaard e il francese Tom Vaillant.

Restano un po’ più indietro gli altri italiani. Performance regolare per Edoardo Molinari, pur con un 74 che lo manda indietro al 34° posto pari con il par assieme ad Andrea Pavan, al quale oggi è andata ancor meno bene (+4). 50° a +2 Francesco Laporta, pure lui incappato in un 75.