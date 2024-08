Golf: Metraux e Lydia Ko in testa a un giro dalla fine, risale Rose Zhang. Fanali nelle retrovie

Si è chiuso al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines il terzo giro del torneo olimpico di golf femminile. Parigi 2024 potrebbe suonare un po’ più bella per Morgane Metraux e Lydia Ko allo stato attuale delle cose. Se la svizzera, girando in -1, mantiene la leadership con lo score di -9, la neozelandese la raggiunge con un -4 di giornata che mette ancor più tutto in discussione alla vigilia dell’ultimo sabato a cinque cerchi per il golf per quel che concerne quest’anno.

In terza posizione notevolissima risalita di Rose Zhang: per l’americana prodigio (21 anni, nel 2023 dopo due settimane dal debutto da pro vinse sul tour LPGA), infatti, arriva un -5 di giornata che la porta a -7, recuperando 9 posizioni e trovandosi insieme alla giapponese Miyu Yamashita, anche lei in gran forma con il -4 odierno.

Quinta da sola la thailandese Atthaya Thitikul a -6, poi c’è la colombiana Mariajo Uribe, a un certo punto anche con sogni di leadership, a -5. Nel gruppo delle settime si trova una buona fetta del gotha del golf femminile mondiale: le cinesi Ruoning Yin (in calo, +3 oggi) e Xiyu Janet Lin, la francese Céline Boutier e l’americana numero 1 del mondo Nelly Korda. Saluta ogni speranza di medaglia la principale rivale di Korda a inizio torneo, Lilia Vu: per lei +4 di giornata e +3 totale.

Inizia bene, con un birdie, ma finisce male, con le usuali difficoltà a interpretare il percorso, il sabato di Alessandra Fanali, che fa +5 nella giornata e +12 nel torneo, collocandosi così al 52° posto. Domani girerà con la malese Ashley Lau e la ceca Sara Kouskova.