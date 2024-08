Golf, la pioggia si prende la scena nel Danish Championship. Il secondo round riprenderà domattina

La pioggia si è presa la scena nel pomeriggio del Danish Golf Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari). Condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori del torneo scandinavo a posticipare gran parte del secondo round a domattina alle 8.00. Diversi golfisti avevano già completato le loro fatiche, ma altrettanti erano impegnati ad ultimare la seconda metà della tornata giornaliera.

E’ il caso del leader della classifica provvisoria Rasmus Højgaard, che ripartirà dalla buca 12 e dal -5 che non lo rende più unico battistrada. Sono infatti ben 5 in vetta alla leaderbord, con il padrone di casa che è stato raggiunto dai francesi Adrian Saddier e Frederic Lacroix (10), dal connazionale Rasmus Neergaard-Petersen e dal norvegese Kristoffer Reitan.

Sul percorso par 71 del Lubker Golf Resort di Aarhus (Danimarca) completano la top ten in sesta posizione con il punteggio di -4 il transalpino Romain Langasque (11), lo svedese Christopher Blomstrand, l’indiano Shubhankar Sharma, e gli inglesi Brandon Robinson Thompson, Joe Dean, David Horsey ed Andrew Wilson (10). Subito alle loro spalle il gruppetto con il nostro Andrea Pavan. L’italiano era partito forte, trovando due birdie nelle prime 7 buche. Avvio che lo proietta in tredicesima posizione con lo score di -3.

Giro portato a termine invece per Francesco Laporta, che supera agilmente il cut chiudendo metà gara con il punteggio di -2. Riprenderà domani invece Lorenzo Scalise, che balla sul filo della zona cut dopo il +1 di ieri. L’azzurro avrà a disposizione altre 8 buche per migliorare la sua tabella di marcia. Capitombolo di Renato Paratore, che sigla un disastroso +6 salutando la Danimarca. Reazione d’orgoglio infine per Filippo Celli, autore di un ottimo -3 di giornata che non serve ad evitare il taglio dopo il pessimo round d’esordio.