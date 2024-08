Golf, Hideki Matsuyama in fuga ad un round dal termine del FedEx St. Jude Championship

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti a sole 18 buche dal termine del ricchissimo FedEx St. Jude Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1967 sotto il nome di Westchester Classic che presenta un field riservato a soli 70 golfisti. Ad un round dal gong arriva la spallata di Hideki Matsuyama.

Il nipponico piazza un sonoro -6 di giornata rifilando un netto scossone alla classifica. Matsuyama balza infatti a -17 (193 colpi) ed approfitta del sabato in chiaroscuro dei suoi più immediati rivali per allungare in vista della tornata decisiva. Il golfista orientale infatti vanta ben 5 lunghezze di margine sull’americano Nick Dunlap e 6 sul norvegese Viktor Hovland. Vantaggio molto interessante per il giapponese, che tuttavia non dovrà basare esclusivamente il proprio golf sul lauto margine che ha creato nei primi tre round.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) in quarta posizione con il punteggio di -10 troviamo gli statunitensi Scottie Scheffler e Sam Burns, seguiti ad una lunghezza dai connazionali Will Zalatoris e Denny McCarthy. Quest’ultimo, leader fino a metà gara, incappa in una giornata da dimenticare siglando un negativo +2.

Scorrendo la classifica scorgiamo in ottava posizione con lo score di -8 l’americano Xander Schauffele, mentre chiudono la top ten al nono posto con -7 gli inglesi Justin Rose e Matt Fitzpatrick, lo scozzese Robert MacIntyre, l’irlandese Seamus Power, ed infine gli statunitensi Billy Horschel, Tony Finau ed Akshay Bhatia. Nel tardo pomeriggio italiano spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il successore di Lucas Glover.