Golf: Hatton rimonta e prende la testa al British Masters 2024. Quattro azzurri passano il taglio

Si è concluso il secondo giro del British Masters 2024 al Belfry. Il grande protagonista della giornata è Tyrrell Hatton, molto abile quest’oggi a trovare un -7 (otto birdie e un bogey) in grado di spedirlo al comando solitario della classifica con lo score di -10. Per lui, dunque, possibilità di mettersi in mostra di nuovo ai massimi livelli continentali, dopo il passaggio con la LIV Golf dello scorso gennaio.

Scende di una posizione uno dei due leader di ieri, il francese Jeong Weon Ko, che pur con quattro birdie, a -9, viene raggiunto dallo spagnolo Jorge Campillo e dal sudafricano Brandon Stone, con il secondo protagonista di una rimonta stellare, da nove birdie e un bogey.

Quinta posizione per l’altro transalpino Tom Vaillant e il danese Niklas Norgaard, entrambi distanti un colpo dal gruppo dei secondi. E se settimo a -7 è il sudafricano Thriston Lawrence, a -6, tra gli ottavi, ci sono l’altro danese (e veterano) Lucas Bjerregaard, l’olandese Joost Luiten e il giapponese Yuto Katsuragawa. Brutta giornata per Paul Waring, co-leader di ieri: sette bogey, quattro birdie, +3 e 26° posto.

Fuori dal discorso top ten sono quattro gli azzurri che passano il taglio. Andrea Pavan è il migliore di essi: giro regolare, -1 di giornata e -4 totale con il 14° posto. 20° è invece un bel Matteo Manassero, che balla al ritmo di un -4 che lo porta a -3 in totale. Il gran colpo, però, lo piazza Edoardo Molinari, capace di scalare quasi 100 posizioni con un -6 odierno che ne rammenta la classe: è 26°. Avanti anche Francesco Laporta, 37° a -2 dopo aver girato oggi in +1.

Rimane fuori dal taglio Guido Migliozzi, che chiude a +3 al 93° posto. Rimane sempre il grande rimpianto del quadruplo bogey di ieri alla 18, senza il quale staremmo a parlare di ben altra storia. 116° Filippo Celli a +5, 132° Lorenzo Scalise a +7, 139° (mostrando comunque una reazione rispetto a un giovedì terribile) Renato Paratore a +8.