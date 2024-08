Golf, Frederic Lacroix si aggiudica il Danish Championship grazie ad un super ultimo round

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle l’appuntamento settimanale concludendo il quarto e decisivo round del Danish Golf Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari). L’evento nato nel 2014 e conosciuto fino a qualche stagione fa con il nome di Made in Himmerland finisce nelle mani di Frederic Lacroix. Il transalpino gela i padroni di casa siglando uno straordinario ultimo giro.

Per il transalpino tornata da -6 bogey free che lo issa in prima posizione con lo score complessivo di -14 (270 colpi). Lacroix approfitta della giornata no dei suoi rivali più prossimi chiudendo con ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Romain Langasque e sul danese Lucas Bjerregaard.

Festa francese completata dal quarto posto a -9 di David Ravetto, e dal quinto a -8 di Adrien Saddier. Quest’ultimo condivide la posizione con l’inglese Joe Dean, il portoghese Pedro Figueiredo, lo svedese Christofer Blomstrand ed il padrone di casa ancora non professionista Jacob Skov Olesen.

Sul percorso par 71 del Lubker Golf Resort di Aarhus (Danimarca) chiudono la top ten con il punteggio di -7 il nordirlandese Tom McKibbin, l’inglese Todd Clements, l’australiano David Micheluzzi ed il sudafricano Justin Walters. Per quel che riguarda gli italiani, 27° con -4 Francesco Laporta, 42° con -2 Andrea Pavan, 66° con +4 Lorenzo Scalise.

Per Lacroix, ventinovenne parigino, il successo colto ad Aarhus è il quarto della carriera da professionista, ed il primo nel DP World Tour dopo i tre hurrà giunti nell’Alps Tour. Il transalpino ha infatti collezionato i trofei dell’Ein Bay Open 2019, dell’Alps de Las Castillas 2019, e del Saint-Malo Golf Mixed Open 2019.