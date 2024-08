Golf, Bradley in testa dopo il primo giro del BMW Championship. Schauffele e Scheffler si marcano

Keegan Bradley è passato dall’essere un fascio di nervi mentre aspettava di vedere se avesse staccato il biglietto per il secondo playoff del PGA Tour a una giornata di puro piacere con una serie di birdie nel caldo torrido di giovedì, che lo hanno portato al comando del BMW Championship. Per l’americano , recentemente nominato capitano della squadra statunitense per la Ryder Cup del prossimo anno, sei birdie e nessun errore sulla sua carta per chiudere il primo giro in 66 colpi.

Bradley è stato l’ultimo a qualificarsi nel field dei 50 giocatori al Castle Pines Golf Club e ha dovuto vivere momenti di grande tensione domenica. Una giornata in Colorado, dove il circuito americano fa ritorno dopo parecchio tempo, viziata da un’interruzione quando otto giocatori dovevano ancora finire il primo giro, per lampi e tuoni che preannunciavano un imminente temporale. Tra coloro che dovevano ancora finire il giro c’era Hideki Matsuyama, alla fine secondo staccato di una lunghezza dallo statunitense.

Per il nipponico lo stop è arrivato alla 17, ma il suo score non è cambiato al rientro. Matsuyama, che sta vivendo un periodo magico dopo il bronzo olimpico e la vittoria di settimana scorsa, mette a segno sei birdie e un bogey, per un totale di -5 (65) che gli dà un colpo di vantaggio sul quartetto dei terzi. A -4 infatti troviamo appaiati quattro giocatori proveniente di quattro continenti diverse: il canadese Corey Conners, lo svedese Alex Noren, l’australiano Adam Scott e il coreano Sungjae Im.

Un campo tosto e difficile quello di Castle Pines. Il due volte vincitore di major, Xander Schauffele, ha iniziato con un giro in 69 (-3, 7° posto), giocando accanto a Scottie Scheffler, che ha affrontato un leggero fastidio alla schiena e ha chiuso con un 71 (15°). Scheffler è praticamente certo di essere il numero 1 al TOUR Championship della prossima settimana, a meno che Schauffele non vinca.

Insieme al Champion Golfer of the Year in settima piazza a meno tre troviamo il coreano Si Woo Kim e il classe 2003 Nick Dunlap, con lo statunitense che sta disputando i primi playoff della sua vita sul PGA Tour in maniera fantasmagorica. A chiudere la top-10, esattamente al decimo posto con un primo giro in -2, ci sono Rory McIlroy in compagnia degli americani Tony Finau, Russell Henley, Collin Morikawa e JT Poston.