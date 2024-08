Golf: al British Masters otto azzurri al via. Tornano Migliozzi e Manassero, comincia la qualificazione per la Ryder Cup 2025

Tra i tornei più importanti del golf britannico, soprattutto fino agli Anni ’80 quando era tra i più remunerativi sul tour europeo, il British Masters ha oggi della forza in meno in questo senso, ma mantiene una notevole tradizione. Di scena da alcuni anni sul Brabazon Course del Belfry di Wishaw, nel Warwickshire, due volte questo torneo ha visto vincere un italiano: nel 1976 toccò a Baldovino Dassù, nel 2020 (era il primo al rientro dallo stop per Covid e l’ultimo al Close House) a Renato Paratore.

L’anno scorso ha vinto l’australiano Daniel Hillier, e quest’anno si torna nell’ambito di un periodo quadriennale in cui, oltre alla sponsorizzazione Betfred che dura dal 2019, c’è anche il patrocinio di Nick Faldo. Tradizione del British Masters dal 2015, infatti, è che sia un nome di spicco del golf britannico a fare gli onori di casa. E il nome di Faldo è di assoluta garanzia, coni suoi sei Major vinti divisi esattamente a metà tra Open Championship e Masters e le ben 11 partecipazioni in Ryder Cup nell’arco di vent’anni.

Sono otto gli italiani al via in questa fattispecie. Tornano alla partenza, dopo un periodo di pausa post olimpico, Guido Migliozzi e Matteo Manassero, accompagnati da Edoardo Molinari, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Filippo Celli. Si tratta di un evento importante sotto un particolare punto di vista: da qui, infatti, comincia il percorso di qualificazione per l’Europa alla Ryder Cup 2025 sul Bethpage Black di Farmingdale, New York. Il sistema che porta a giocare per il Team Europe è cambiato: ci sarà un’unica lista, e non più due, che metterà in palio sei posti per la sfida biennale Europa-USA, mentre le altre sei scelte saranno direttamente effettuate da Luke Donald, riconfermato capitano (come anche Dodo Molinari resta vice).

Da qui, inoltre, partono le cosiddette “Back 9”, che termineranno con il Genesis Championship di fine ottobre e che vedranno i primi 110 della Race to Dubai mantenere o guadagnare la carta per il DP World Tour 2025. Vale la pena ricordare, in questo senso, che ad oggi Migliozzi è 12°, Manassero 18°, Pavan 59°, Paratore 104°, Laporta 109°, Celli 125°. Insomma, una serie notevole di motivi per i vari big del circuito (Willett, Hatton, Canter, Ferguson, Siem per citarne alcuni) per mettere nel mirino qualcosa d’importante. Programmazione di Sky Sport Golf: dal giovedì al sabato 13:00-18:30, alla domenica 12:30-17:30.