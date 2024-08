Golf: al BMW Championship 2024 continua la corsa della FedEx Cup. Resteranno in 30 a fine torneo

Sono rimasti in 50 a concorrere per il titolo di miglior giocatore sul PGA Tour nella stagione 2024. Saranno loro ad affrontare il BMW Championship, che poi è una sorta di continuatore del Western Open, evento antichissimo che trae le sue origini dal 1899. Dal 2007, però, il concetto è totalmente cambiato, perché se il Western Open era un evento normale nel suo svolgimento, con un field regolare, questo, di scena dal 2007, è a partecipazione limitata.

Al Castle Pines Golf Club di Castle Rock, nel Colorado, arriva da leader Scottie Scheffler, che mantiene in questa fase la situazione di leader assoluto davanti a Xander Schauffele. Per i due un vero e proprio duello, che rispecchia anche una certa parte dell’andamento della stagione. Dominante l’uno lungo tutta la prima parte dell’anno, nonché con l’ulteriore pregio dell’oro olimpico, con due Major in cassaforte l’altro. Per adesso i due hanno una distanza enorme rispetto a tutti gli altri.

Tra questi tutti c’è Hideki Matsuyama: il giapponese è riuscito a risalire dall’ottavo al terzo posto con la vittoria al FedEx St. Jude Championship, evento che non ha modificato le prospettive di Collin Morikawa, rimasto quarto, ma ha fatto scendere le quotazioni di Rory McIlroy, visto il 68° posto del nordirlandese.

L’altra faccia della medaglia è però rappresentata da quel novero di giocatori, il cui elenco (comprensivo di tutti i partecipanti) è qui sotto, che deve riuscire a ottenere un certo tipo di risultati per restare in corsa. Tra i nomi più famosi Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick: per i due inglesi servono rispettivamente il 48° posto con parità a due e il 25° posto alla stessa maniera come risultato minimo. La situazione più difficile è del capitano USA di Ryder Cup 2025, Keegan Bradley, per il quale è necessario almeno il nono posto assieme a un altro.

1 Scottie Scheffler (USA)

2 Xander Schauffele (USA)

3 Hideki Matsuyama (JPN)

4 Collin Morikawa (USA)

5 Rory McIlroy (NIR)

6 Wyndham Clark (USA)

7 Ludvig Aberg (SWE)

8 Sahith Theegala (USA)

9 Patrick Cantlay (USA)

10 Sungjae Im (USA)

11 Shane Lowry (IRL)

12 Robert MacIntyre (SCO)

13 Akshay Bhatia (USA)

14 Tony Finau (USA)

15 Byeong Hun An (KOR)

16 Viktor Hovland (NOR)

17 Russell Henley (USA)

18 Sam Burns (USA)

19 Billy Horschel (USA)

20 Matthieu Pavon (FRA)

21 Aaron Rai (ENG)

22 Justin Thomas (USA)

23 Christiaan Bezuidenhout (RSA)

24 Sepp Straka (AUT)

25 Jason Day (AUS)

26 Davis Thompson (USA)

27 Taylor Pendrith (CAN)

28 Tom Hoge (USA)

29 Brian Harman (USA)

30 Denny McCarthy (USA)

31 Tommy Fleetwood (ENG)

32 Chris Kirk (USA)

33 Corey Conners (CAN)

34 J.T. Poston (USA)

35 Stephan Jaeger (GER)

36 Matt Fitzpatrick (ENG)

37 Will Zalatoris (USA)

38 Austin Eckroat (USA)

39 Cameron Young (USA)

40 Thomas Detry (BEL)

41 Adam Scott (AUS)

42 Adam Hadwin (CAN)

43 Max Homa (USA)

44 Si Woo Kim (KOR)

45 Alex Noren (SWE)

46 Eric Cole (USA)

47 Max Greyserman (USA)

48 Nick Dunlap (USA)

49 Cam Davis (USA)

50 Keegan Bradley (USA)