Golf, Aaron Rai si aggiudica il Wyndham Championship griffando il suo primo successo nel PGA Tour

Archiviata la parentesi olimpica si torna man mano alla normalità. I golfisti del PGA Tour hanno infatti concluso un nuovo torneo della lunga ed estenuante stagione, con Aaron Rai che sorride aggiudicandosi il Wyndham Championship (montepremi 7.960.000 dollari). L’evento, nato nel lontano 1938 sotto il nome di Greater Greensboro Open, termina tra le mani dell’inglese al termine di una bella lotta con uno dei tanti padroni di casa.

Rai infatti ha chiuso il torneo con lo score complessivo di -18 (262 colpi) potendo contare su due lunghezze di margine sull’americano Max Greyserman. Per l’inglese un ultimo round da -6 bogey free che gli ha permesso di risalire dalla quarta posizione sopravanzando tra gli altri proprio lo statunitense, altalenante nella tornata conclusiva. Terza piazza con -15 per l’americano J.J. Spaun e per il giapponese Ryo Hisatsune.

Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) in quinta posizione con lo score di -14 troviamo lo statunitense Luke Clanton. Non ancora passato al professionismo Clanton ricorderà per sempre questo magico fine settimana. Sesta piazza con -13 per Austrin Eckroat, che precede di una lunghezza i connazionali Ben Griffin, Trace Crowe, Eric Cole, Billy Horschel ed il canadese Adam Svensson.

Per Aaron Rai, ventinovenne di Wolverhampton (Inghilterra), il successo colto in North Carolina è il settimo della carriera da professionista ed il primo nel PGA Tour dopo i due hurrà dell’European Tour. L’inglese ha infatti vinto l’Honma Hong Kong Open 2018 e l’Aberdeen Standard Investment Scottish Open 2020.