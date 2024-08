Golden Gala atletica 2024 oggi in tv: orari 30 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 30 agosto (a partire dalle ore 19.30) va in scena il Golden Gala, la tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per il prestigioso evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, si ritorna nell’impianto della Capitale che a inizio giugno ha ospitato gli Europei e che riabbraccia l’evento dopo il trasferimento dello scorso anno a Firenze.

Vedremo all’opera ben diciannove italiani, tra cui spiccano due Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcell Jacobs sui 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Riflettori puntati anche su due medagliati dei Giochi di Parigi 2024: Nadia Battocletti, argento sui 10.000 metri nella capitale francese, ha scelto di cimentarsi sui 1500 metri in questa occasione; Andy Diaz, bronzo nel salto triplo, cercherà di regalare emozioni in un contesto probante. Da non perdere Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel peso.

Saranno impegnati otto Campioni Olimpici di Parigi 2024: lo statunitense Ryan Crouser (getto del peso), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco), il botswano Letsile Tebogo (200 metri, ma sarà impegnato sui 100), la statunitense Masai Russell (100 ostacoli), Winfred Yavi dal Bahrain (3000 siepi), l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), la statunitense Tara Davis-Woodhall (salto in lungo), la keniana Faith Kipyegon (1500 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala di atletica 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 21.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 21.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA ATLETICA 2024

Venerdì 30 agosto

19.30 Lancio del disco maschile

19.48 Salto triplo maschile

20.15 Getto del peso maschile

20.37 Salto con l’asta femminile

21.04 400 metri maschile

21.15 100 ostacoli

21.20 Salto in alto maschile

21.24 3000 siepi femminile

21.41 Salto in lungo femminile

21.44 200 metri femminile

21.55 110 ostacoli (non validi per la Diamond League)

22.04 5000 metri maschile

22.28 400 ostacoli femminile

22.37 1500 metri femminile

22.52 100 metri maschile

DOVE VEDERE IL GOLDEN GALA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 21.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 21.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 21.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.30.

ITALIANI IN GARA STASERA DIAMOND LEAGUE

Lancio del disco (maschile): Alessio Mannucci.

Salto triplo (maschile): Andy Diaz, Andrea Dallavalle.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni, Elisa Molinarolo.

400 metri (maschile): Luca Sito.

100 ostacoli: Giada Carmassi.

Salto in alto (maschile): Manuel Lando, Gianmarco Tamberi.

200 metri (femminile): Dalia Kaddari.

110 ostacoli: Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.

1500 metri (femminile): Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli, Sintayehu Vissa.

100 metri (maschile): Marcell Jacobs.