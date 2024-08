Ginnastica ritmica, le qualificate alla finale all-around delle Olimpiadi: Sofia Raffaeli prima in classifica!

A La Chapelle Arena si sono disputate le qualificazioni del concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le migliori dieci atlete sul giro completo, che prevede la somma dei punteggi ottenuti con gli esercizi a cerchio, palla, clavette, nastro, hanno staccato il biglietto per la finale di domani, quando verranno mese in palio le medaglie dell’all-around (unico evento previsto ai Giochi, non sono in programma le finali di specialità).

Sofia Raffaeli svetta di forza con il punteggio di 139.100, ampiamente davanti alla formidabile tedesca Darja Varfolomeev (136.850). La vice campionessa del mondo e d’Europa si è lasciata alle spalle la Campionessa del Mondo e anche la quotata bulgara Boryana Kaleyn (136.450), mentre è stata eliminata l’altra attesissima bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa in carica). Passano il turno anche l’ucraina Taisiia Onofriichuk e Margarita Kolosov, promosse anche la slovena Ekaterina Vedeneeva e l’israeliana Daria Atamanov.

In finale ci sarà anche Milena Baldassarri, al secondo atto conclusivo della propria carriera ai Giochi dopo quello di tre anni fa a Tokyo. La romagnola è nona con il punteggio di 129.250, tra le altre due finaliste: la brasiliana Barbara Domingos (129.750) e la cinese Zilu Wang (128.100). Di seguito il quadro dettagliato delle qualificate alla finale all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATE FINALE ALL-AROUND GINNASTICA RITMICA

1. Sofia Raffaeli (Italia) 139.100

2. Darja Varfolomeev (Germania) 136.850

3. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 136.450

4. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 135.750

5. Margarita Kolosov (Germania) 131.500

6. Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) 130.800

7. Daria Atamanov (Israele) 130.450

8. Barbara Domingos (Brasile) 129.750

9. Milena Baldassarri (Italia) 129.250

10. Zilu Wang (Cina) 128.100