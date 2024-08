Gianmaro Tamberi in gara alle Olimpiadi dopo l’ospedale: gli avversari in qualifica, condizioni e misure

Gianmarco Tamberi farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata di mercoledì 7 agosto (ore 10.05), quando andranno in scena le qualificazioni del salto in alto allo Stade de France. Il fuoriclasse marchigiano si presenterà all’appuntamento dopo essere stato in ospedale nella giornata di domenica a causa di un presunto calcolo renale e con febbre a 38,8 °C. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa ha ritardato di un giorno la partenza alla volta della capitale francese e ha dichiarato di sentire ancora un po’ di dolore al fianco, ma è arrivato il momento di stringere i denti.

Il ribattezzato Gimbo, che detiene la miglior prestazione mondiale stagionale con i 2.37 metri saltati due mesi fa in occasione del sigillo agli Europei di Roma, salterà nel gruppo A, insieme ad alcuni avversari diretti per le medaglie come il qatarino Mutaz Essa Barshim (altro Campione Olimpico) e il sudcoreano Sanghyeok Woo. Sulla pedana B, invece, saranno impegnati altri rivali come lo statunitense JuVaugh Harrison e il neozelandese Hamish Kerr. Si qualificheranno alla finale gli atleti che riusciranno a raggiungere la norma di ammissione fissata a 2.29 metri, oppure i dodici migliori atleti del turno.

Non sarà così scontato e semplice, viste le condizioni precarie di Gianmarco Tamberi e considerando la caratura della concorrenza. Non va dimenticato che l’azzurro ha spesso litigato con il turno preliminare e più volte ha rischiato di rimanere fuori dall’atto conclusivo, salvo riuscire a riemergere quando era con le spalle al muro, staccare il biglietto per l’appuntamento decisivo e poi azzerare tutto per battagliare per le medaglie. Di seguito la startlist delle qualificazioni di salto in alto, con misure personali e stagionali.

STARTLIST QUALIFICAZIONI SALTO IN ALTO OLIMPIADI PARIGI 2024

GRUPPO A

1. Vernon Turner (USA, 2.33 di personale, 2.27 di stagionale)

2. Jan Stefela (Cechia, 2.30, 2.30)

3. Ryoichi Akamatsu (Giappone, 2.30, 2.25)

4. Zhen Wang (Cina, 2.32, 2.27)

5. Vladyslav Lavskyy (Ucraina, 2.29, 2.29)

6. Brandon Starc (Australia, 2.36, 2.22)

7. Gianmarco Tamberi (Italia, 2.39, 2.37)

8. Donald Thomas (Bahamas, 2.37, 2.28)

9. Shelby McEwen (USA, 2.33, 2.33)

10. Luis Castro (Porto Rico, 2.30, 2.25)

11. Alperen Acet (Turchia, 2.30, 2.27)

12. Mutaz Essa Barshim (Qatar, 2.43, 2.31)

13. Edgar Rivera (Messico, 2.31, 2.26)

14. Sanghyeok Woo (Corea del Sud, 2.36, 2.33)

15. Luis Enrique Zayas (Cuba, 2.33, 2.26)

GRUPPO B

1. Brian Raats (Sudafrica, 2.26 di personale, 2.25 di stagionale)

2. Oleh Doroshchuk (Ucraina, 2.30, 2.30)

3. Sarvesh Anil Kushare (India, 2.27, 2.25)

4. JuVaughn Harrison (USA, 2.36, 2.34)

5. Andrii Protsenko (Ucraina, 2.40, 2.20)

6. Yual Reath (Australia, 2.30, 2.30)

7. Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2.31, 2.26)

8. Thomas Carmoy (Belgio, 2.29, 2.26)

9. Stefano Sottile (Italia, 2.33, 2.30)

10. Romaine Beckford (Giamaica, 2.27, 2.27)

11. Erick Portillo (Messico, 2.28, 2.27)

12. Tobias Potye (Germania, 2.34, 2.30)

13. Hamish Kerr (Nuova Zelanda, 2.36, 2.36)

14. Fernando Ferreira (Brasile, 2.30, 2.21)

15. Joel Baden (Australia, 2.33, 2.28)

16. Tomohiro Shinno (Giappone, 2.31, 2.27)