Francia-USA, finale basket Olimpiadi Parigi 2024: programma, orario, tv, streaming

Al Palais Omnisports di Bercy come alla Saitama Super Arena, a Parigi come a Tokyo. Tre anni dopo, sotto circostanze ben differenti, Francia e USA si ritroveranno nella finale del torneo olimpico di basket maschile. Sarà una rivincita che arriva da premesse particolari per l’una e per l’altra squadra.

Per la Francia un cammino clamoroso, soprattutto considerando che fino a pochi secondi dalla fine della partita di girone contro il Giappone era, in buona sostanza, nel baratro. Poi, nei quarti, il cambio di prospettiva: niente Gobert e Wembanyama insieme in quintetto, cambiamento di filosofia di Vincent Collet e i risultati si vedono eccome. Per gli States, invece, primo grandissimo brivido corso con una Serbia eccezionale, in grado di spaventare i supercampioni NBA nel loro assetto di maggior forza possibile e immaginabile.

Francia-USA, prima semifinale del torneo olimpico di basket maschile, si giocherà sabato 10 alle ore 21:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al femminile dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO FRANCIA-USA BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 10 agosto

Ore 21:30 Francia-USA

PROGRAMMA FRANCIA-USA BASKET PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.