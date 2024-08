Francesco Bruni incensa Spithill: “Splendido lavoro, grande vittoria contro gli americani”

James Spithill ha regalato grande spettacolo nella regata tra Luna Rossa e American Magic, che ha animato la seconda giornata dei preliminari di America’s Cup nelle acque di Barcellona. Il timoniere australiano è stato prodigioso in fase di partenza, ingaggiando un duello acceso con Tom Slingsby. In quel frangente è emersa l’enorme caratura tecnica dell’uomo a bordo dello scafo italiano, che con destrezza ha fatto cadere nella trappola il sodalizio a stelle e strisce.

James Spithill è un mago delle partenze e anche questa volta ha beffato gli avversari, costringendo Patriot al di fuori delle boe che delimitano la linea di partenza. Luna Rossa l’ha tagliata in timing perfetto, mentre gli americani erano troppo larghi e sono dovuti tornare indietro per scattare correttamente. Una manovra da applausi che ha fatto guadagnare a Luna Rossa un margine di 150 metri già in avvio e che ha nei fatti indirizzato la regata, permettendo a Team Prada Pirelli di conseguire un successo importantissimo.

Si è trattato di un gesto tecnico decisamente rimarchevole e che ha indubbiamente entusiasmato gli appassionati del Bel Paese, anche se si trattava soltanto di un preliminare e soltanto da settimana prossima si inizierà a fare sul serio con la Louis Vuitton Cup. La manovra di James Spithill ha ricevuto l’elogio anche da parte di Francesco Bruni, l’altro timoniere a bordo di Luna Rossa, che ha incensato il collega nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo il traguardo.

Il siciliano si è espresso in questo modo: “Grande lavoro di Spithill: siamo orgogliosi e super felici, tutto il team ha fatto un grande lavoro. Gli americani non sono facili da battere, è stata una grande vittoria, un punto importante“.