Fognini-Machac oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Fabio Fognini torna a calcare i campi dell’US Open. Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno, quando si fermò al primo turno di qualificazione, il tennista ligure è di nuovo nel tabellone principale e terrà a battesimo il ceco Tomas Machac in una partita che non vede al momento un vincitore designato.

Il ceco infatti non è che stia vivendo un momento da sogno: dopo la finale di Ginevra di maggio, persa con Casper Ruud, Machac ha vinto la miseria di tre partite nel circuito maggiore, due soltanto al Roland Garros; il numero 40 al mondo ha vinto l’ultimo match a inizio luglio, al debutto di Wimbledon con David Goffin. Quello con Fognini sarà il primo confronto in carriera.

Il match tra Fabio Fognini e Tomas Machac sarà il secondo in programma sul campo 10 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis Plus (che si attiva con la freccia in su del telecomando su smart tv abilitata per l’HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FOGNINI-MACHAC, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

17.00 T. Preston-A. Pavlyuchenkova (25) (1° turno donne)

F. Fognini-T. Machac (1° turno uomini)

PROGRAMMA FOGNINI-MACHAC, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis Plus (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e freccia su del telecomando su televisore abilitato HbbTv), Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport