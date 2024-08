Flavio Cobolli carico più che mai: “Sono consapevole di potermela giocare contro tutti. Affronterò Medvedev a viso aperto”

Flavio Cobolli si gode la prima volta al terzo turno negli US Open. Il giovane tennista romano ha sconfitto in rimonta il belga Zizou Bergs sullo score di 4-6 6-3 7-5 6-3, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e caratteriali al cospetto di un avversario in forma e molto solido. Una dimostrazione di forza notevole quella di Cobolli, che prosegue nella propria ascesa.

“In meno di un anno sono riuscito a migliorare il mio gioco in maniera considerevole e ora sono molto più consapevole di me stesso. Mi sento più a mio agio su certi palcoscenici e so di potermela giocare contro tutti. Contro Zizou (Bergs ndr.) è stato un incontro molto difficile. Lui ha fatto vedere un tennis splendido e mi ha messo in grande difficoltà“, ha raccontato in conferenza stampa Flavio.

“Per vincere ho dovuto tirar fuori quel qualcosa in più, spinto dalla voglia di essere al terzo turno e di giocare un’altra partita. Mi piace essere qui, giocare contro avversari forti, anche solo scendere in campo mi dà belle sensazioni“, ha dichiarato Cobolli.

E nel terzo round ci sarà da affrontare il n.5 del mondo, Daniil Medvedev, finalista di questo torneo l’anno passato e vincitore nel 2021: “So quanto sia forte, però io lo affronterò a viso aperto. Non ho paura e la mia motivazione è quella di giocare per vincere. La vivrò come un privilegio, perché affronterò uno dei tennisti migliori del mondo su un campo importante e con tante persone“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini