Flag football, diramate le convocazioni maschili e femminili per i Mondiali di Lahti

Siamo sempre più vicini ai Campionati Mondiali di flag football 2024 che si disputeranno a Lahti (Finlandia). Per questo motivo sono state diramate le convocazioni ufficiali delle due squadre, quella maschile e quella femminile, che dal 26 al 31 agosto difenderanno i colori azzurri nella manifestazione iridata.

Siamo in un momento davvero caldissimo per quel che riguarda il flag football. Non solo per il cammino verso i Campionati Mondiali di Lahti ma, anche, perchè è arrivato il riconoscimento della FIDAF quale nuova Federazione Sportiva Nazionale in seno al CONI, e con le Olimpiadi di Los Angeles 2028 che tra pochi giorni inizieranno il proprio conto alla rovescia. Cosa dovremo attenderci dalla kermesse globale che si disputerà in Finlandia? Vedremo ai nastri di partenza 55 squadre in gara, 32 maschili e 23 femminili.

Quale sarà la spedizione azzurra? La FIDAF, su indicazione dei due Head Coach, Katie Sowers per la Squadra Nazionale femminile e Giorgio Gerbaldi per quella maschile, ha diramato le convocazioni definitive per l’ultimo raduno di preparazione a Cadimare (La Spezia) che si terrà dal 19 al 26 agosto.

LA FORMAZIONE FEMMINILE

Coach Sowers ha rivoluzionato almeno in parte la squadra, affidandosi alla giovane QB delle Skorpions Varese, Sofia Petrillo, ed affiancandola a veterane quali Yvonne Guglielmino, Giada Zocca e Nausicaa Dell’Orto, quindi giovani ma esperte, come Alice Fimiani e Marta Mengo, e talenti emergenti come Renate Jirjena, Margherita Germinetti, Laura Latera e Giulia Privitera, tutte alla prima esperienza nella nostra Nazionale maggiore.

LA FORMAZIONE MASCHILE

La squadra di coach Giorgio Gerbaldi, invece, prosegue nel segno della continuità con il rientro di Luke Zaharadka e la conferma di elementi come Matteo Galante, Lorenzo Scaperrotta, Riccardo Petrilli, Tamsir Seck e Gianluca Santagostino, tutti protagonisti dell’argento ai World Games nel 2022. Rientrano anche Simone Alinovi e Daniele Latorraca, mentre sarà debutto per i giovani Giacomo Mibelli e Andrea Fantin, e per gli oriundi Austin Albericci e Vincent Papale, figlio del leggendario Vince Papale, ex giocatore dei Philadelphia Eagles e la cui storia ha ispirato il bellissimo film “Invincible”.

I CONVOCATI DELLA SQUADRA MASCHILE

1 ALBERICCI AUSTIN MARINES LAZIO

2 ALINOVI SIMONE PANTHERS PARMA

3 FANTIN ANDREA RAIDERS ROMA

4 GALANTE MATTEO RAIDERS ROMA

5 LATORRACA DANIELE ANGELO GIAGUARI TORINO

6 MIBELLI GIACOMO TFU PISA

7 PAPALE VINCENT JOSEPH DOLPHINS ANCONA

8 PETRILLI RICCARDO DOLPHINS ANCONA

9 SANTAGOSTINO GINLUCA DANILO FIDAF

10 SCAPERROTTA LORENZO RAIDERS ROMA

11 SECK TAMSIR GIAGUARI TORINO

12 ZAHRADKA LUKE FIDAF

RISERVE

1 LAZZARETTO PAOLO GIAGUARI TORINO

2 MOZZANICA MATTEO GIAGUARI TORINO

LE CONVOCATE DELLA SQUADRA FEMMINILE

1 DELL’ORTO NAUSICAA MAD DOGS MILANO

2 FIMIANI ALICE MAD DOGS MILANO

3 GERMINETTI MARGHERITA MAD DOGS MILANO

4 GUGLIELMINO YVONNE ELEPHANTS CATANIA

5 JIRJENA RENATE MAD DOGS MILANO

6 LATERA LAURA SKORPIONS VARESE

7 MARCUCCI MARTIKA FIDAF

8 MENGO MARTA LIONS BERGAMO

9 PETRILLO SOFIA SKORPIONS VARESE

10 PRIVITERA GIULIA ELEPHANTS CATANIA

11 RADISAVLJEVIĆ ALEKSANDRA SKORPIONS VARESE

12 ZOCCA GIADA BRAVES BOLOGNA

RISERVE

1 BIANCHELLI CAROLA PIRATES

2 PASTORI MONICA PANTHERS PARMA