Filippo Ganna si ritira al Renewi Tour: perché ha rinunciato alla cronometro

Filippo Ganna ha deciso di non prendere parte alla seconda tappa del Renewi Tour, ovvero una cronometro individuale di 15,4 km con partenza e arrivo a Tessenderlo. Il fuoriclasse piemontese ha rinunciato alla prova contro il tempo, ovvero la specialità a lui tanto amata in cui è stato Campione del Mondo per due volte e in cui è riuscito a salire sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il 28enne della INEOS Grenadiers era tra i grandi favoriti della vigilia, ma alle ore 12.37 non si è presentato sulla pedana di partenza. Il motivo è stato spiegato dalla sua squadra attraverso i profili social: il ciclista è stato colpito dalla stanchezza, già nella giornata di ieri aveva chiuso nelle ultime posizioni a più di otto minuti da Jonathan Milan.

Filippo Ganna non ha dunque accusato particolari problemi fisici o di salute, ma ora tornerà a casa per riposarsi e recuperare le energie in vista dei prossimi appuntamenti. Ricordiamo che prima di questo evento in Belgio aveva preso parte al Giro di Germania e nel cronoprologo di 2,9 km in terra tedesca si era dovuto accontentare della 14ma piazza.