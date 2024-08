F1 su TV8: orari GP Italia 2024, il programma in chiaro dal 30 agosto al 1° settembre

Il Gran Premio d’Italia costituirà il sedicesimo dei ventiquattro eventi inseriti nel calendario dell’edizione 2024 del Mondiale di Formula Uno. Si va, dunque, verso la fine della fase europea del settantacinquesimo campionato iridato della storia

Si gareggerà da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Va rimarcato come mai, prima d’oggi, si sia corso così presto. Fermo restando che la gara si è sempre tenuta nel mese di settembre, non si era ancora verificata l’eventualità di vederla nel primo giorno del mese.

Il “record di precocità” nell’arco dell’anno solare spettava al 1956 e al 2018, quando si gareggiò il 2. Viceversa, quando settembre cominciava di domenica, il GP d’Italia veniva tutt’al più fissato l’8 (situazione capitata ben nove volte). Detto questo, se non si potrà essere in loco, come seguire il Gran Premio di Monza in TV?

F1 – PROGRAMMA GP ITALIA 2024

VENERDÌ 30 AGOSTO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 31 AGOSTO

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 15.00, GARA

F1 – GP ITALIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la gara del Gran Premio d’Italia, appuntamento per il quale è prevista copertura live in chiaro. Non vi sarà però modo di seguire le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta il weekend di Monza. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio d’Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 31 AGOSTO

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 15.00, GARA