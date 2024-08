F1, risultati e classifica FP3 GP Olanda 2024: una lunga bandiera rossa condiziona il turno, Gasly in testa

Le prove libere 3 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort, sono state condizionate dalla pioggia e dall’incidente in cui è incappato Logan Sargeant. Dopo soltanto quattordici minuti, infatti, il pilota statunitense della Williams ha perso il controllo della monoposto in uscita da curva 3 dopo aver pizzicato l’erba, andando a sbattere pesantemente contro le barriere. Nessun apparente problema fisico per l’atleta, ma naturalmente la vettura è andata distrutta e si è danneggiato anche il guardrail.

I commissari hanno esposto la bandiera rossa e sono iniziati i lavori per riparare la protezione, che però si sono dilungati per 45 minuti. La bandiera rossa è stata tolta soltanto quando mancavano cinque minuti al termine della sessione. I tempi siglati sono così molto interlocutori: Pierre Gasly svetta con 1:20.311 siglato al volante della Alpine, a precedere la Haas di Kevin Magnussen e la Kick Sauber di Valtteri Bottas.

Lando Norris è quarto con la prima McLaren, Carlos Sainz decimo e Charles Leclerc 16mo con le Ferrari, Max Verstappen 17mo con la Red Bull, George Russell e Lewis Hamilton 13mo e 15mo con le Mercedes. Di seguito i risultati e la classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 in corso di svolgimento a Zandvoort.

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP OLANDA F1 2024

1 Pierre Gasly Alpine1:20.311 2

2 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.139 3

3 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.844 3

4 Lando Norris McLaren+1.076 2

5 Fernando Alonso Aston Martin+1.150 1

6 Esteban Ocon Alpine+1.332 2

7 Oscar Piastri McLaren+1.539 2

8 Lance Stroll Aston Martin+1.630 2

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+2.043 3

10 Carlos Sainz Ferrari+2.278 4

11 Guanyu Zhou Kick Sauber+2.929 3

12 Logan Sargeant Williams+2.976 1

13 George Russell Mercedes+3.647 2

14 Alexander Albon Williams+3.696 2

15 Lewis Hamilton Mercedes+3.787 1

16 Charles Leclerc Ferrari+3.847 2

17 Max Verstappen Red Bull Racing+4.049 1

18 Daniel Ricciardo RB+5.122 3

19 Yuki Tsunoda RB- – 3

20 Sergio Perez Red Bull Racing- – 1