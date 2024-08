F1, rischio pioggia nel GP d’Olanda? Previsioni meteo e chi è favorito con l’acqua

Archiviato un venerdì dai due volti sul fronte del meteo (pioggia torrenziale all’ora di pranzo, sole nel pomeriggio), in cui l’unica costante si è rivelata quella del forte vento con raffiche molto potenti e imprevedibili, c’è ancora grande incertezza verso la giornata di sabato a Zandvoort, sede del Gran Premio d’Olanda 2024 valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno (il primo dopo la pausa estiva).

Le previsioni per domani non escludono infatti un nuovo intervento della pioggia, con un cielo sempre coperto ed una probabile perturbazione in prossimità dell’Olanda Settentrionale (la regione in cui è situata Zandvoort). Il vento, seppur meno intenso rispetto a oggi, continuerà a farla da padrone con raffiche fino a 45 km/h provenienti da ovest al pomeriggio.

Da valutare la tempistica della pioggia, con una percentuale più alta dopo le ore 17 ma con lo spauracchio dell’acqua sempre in agguato sin dal mattino. Condizioni variabili che potrebbero rimescolare i valori in campo tra i top team in lotta per la pole position, anche perché domenica la gara si disputerà quasi sicuramente su pista asciutta quindi i set-up delle macchine andranno in quella direzione.

McLaren ha un pacchetto completo e sembra estremamente competitiva in qualsiasi contesto ambientale con entrambi i piloti, ma sul bagnato sono in grado di esaltarsi anche le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton oltre alla Red Bull del padrone di casa Max Verstappen. Incognita Ferrari, ma fa ben sperare la recente pole position di Charles Leclerc in Belgio sotto la pioggia.