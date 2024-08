F1, Max Verstappen preoccupato: “Siamo semplicemente troppo lenti, come nelle ultime gare”

Non comincia nel migliore dei modi il weekend di casa per Max Verstappen, autore del quinto tempo nella seconda sessione di prove libere (l’unica disputata sull’asciutto) del Gran Premio d’Olanda 2024, valevole come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno neerlandese della Red Bull, nella simulazione di qualifica con gomme morbide, ha rimediato un distacco di 284 millesimi dalla Mercedes di George Russell.

“Siamo un po’ troppo lenti nei run brevi e anche nella simulazione gara, c’è tanto lavoro da fare. Al momento non c’è un modo immediato per migliorare la situazione, ma ci guarderemo nel dettaglio. Per ora siamo semplicemente troppo lenti, ecco. Questa prestazione non è una grande sorpresa: siamo dove eravamo nelle ultime gare. Cercheremo di trovare più performance per domenica“, il commento a fine venerdì del leader iridato.

Verstappen, vincitore delle ultime tre edizioni del GP olandese, è reduce da quattro gare consecutive senza salire sul gradino più alto del podio e a questo punto potrebbe servire una piccola grande impresa per interrompere il trend negativo. McLaren ha dettato legge nei long-run, inoltre Mercedes sembra abbastanza solida specialmente sul giro secco, mentre Red Bull in entrambi i frangenti sembra un gradino sotto (Perez è disperso a centro gruppo).