F1, Lewis Hamilton: “Furioso per non essere in prima fila. Voglio rifarmi in gara”

Non è certo sorridente Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il sette volte campione del mondo sa di essersi giocato una grande chance. Purtroppo per lui, invece, il risultato parla solamente di sesto posto, con un distacco veramente minimo dalla pole position.

Lando Norris, infatti, ha piazzato un clamoroso 1:19.327 con 109 millesimi su Oscar Piastri, quindi terzo George Russell a 113, davanti a Charles Leclerc quarto a 134. Quinta posizione per Carlos Sainz a 140, davanti proprio a Lewis Hamilton sesto a 186. Solamente settimo Max Verstappen con un distacco di quasi 7 decimi (+0.695 millesimi), di un soffio davanti a Sergio Perez ottavo a 735.

Al termine del sabato sulla pista brianzola, il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni non usando certo giri di parole: “Sono furioso. Assolutamente furioso. Penso che avrei potuto essere quantomeno in prima fila, e non ci sono riuscito. Ho perso tutto il mio distacco tra Prima Variante e Curva Grande, quindi alla Parabolica. Ero fiducioso e invece le qualifiche sono state il mio punto debole. Non riesco proprio a capire il perchè”.

A questo punto le speranze saranno racchiuse sulla gara di domani? “Abbiamo una buona macchina la domenica, solitamente. Il team ha fatto un lavoro incredibile per tutto il weekend. La W15, per quello che stiamo vedendo, si comporta meglio in gara. Il team si merita di più”.