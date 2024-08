F1, Lewis Hamilton: “Felicissimo per Bonnington, sarà una grande risorsa per Mercedes”

La permanenza di Peter “Bono” Bonnington in casa Mercedes si sta rivelando uno dei topic più caldi del Circus di F1, pronto a vivere questo weekend il GP d’Olanda, appuntamento numero quindici nel Mondiale 2024. L’ingegnere, attuale punto di riferimento per Lewis Hamilton, dopo infiniti rumors circa una sua partenza resterà nella scuderia britannica con una promozione, non seguendo quindi il fidato pilota in quel di Maranello.

Non sono mancate ovviamente molteplici domande in riferimento a Bonningotn durante il classico media day del giovedì, dove il fuoriclasse di Stevenage ha espresso tutta la sua gioia per l’amico.

“Sono davvero felice per Bono – ha detto Hamilton ai media – Alla fine, volevo che facesse tutto ciò che era meglio per lui e per la sua famiglia. Questo non cambia nulla tra noi. Non lavoreremo uno accanto all’altro ogni giorno, il che sarà triste per entrambi. Sarà emozionante ma saremo sempre uno coinvolto nella vita dell’altro. Bono è mio fratello, sono davvero felice che la squadra gli dia l’opportunità di crescere perché è una grande risorsa”.

Poche invece le parole in vista del fine settimana: “Non sto pensando di battere specificamente Verstappen qui. Voglio solo battere tutti. Siamo venuti qui per fare il miglior lavoro possibile e domani vedremo a che punto siamo“.