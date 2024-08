F1, Lewis Hamilton: “Continuerò a correre fin quando sarò competitivo”

Nel 2025 Lewis Hamilton festeggerà i suoi 40 anni e sarà una ricorrenza particolare per l’asso nativo di Stevanage che vestirà i colori della Ferrari in F1. Un connubio dal grande fascino, che però alimenta dubbi sia per l’età non più giovanissima di Lewis che per il progetto tecnico della Rossa, ancora tutto da definire nell’organigramma.

In un’intervista a Esquire, il britannico ha rivelato: “Sinceramente non so per quanto tempo potrò continuare. A volte mi piacerebbe prendermi una pausa e vivere la stagione in maniera un po’ diversa. Tuttavia, sono ancora estremamente innamorato della F1 e voglio continuare a competere“.

Attualmente Lewis è il pilota più vincente di tutti i tempi, tenuto conto delle affermazioni nei singoli GP (105), ma è chiaro è che il suo sogno sarebbe quello di riportare l’iride alla Rossa e di entrare ancora più nella leggenda di questo sport: “Ci sono tante persone che conosco e hanno deciso di smettere già da qualche tempo e mi hanno suggerito di continuare a gareggiare perché un po’ se ne sono pentiti. Da parte mia il pensiero è il seguente: correrò in F1 fin quando avrò la certezza di essere competitivo“.