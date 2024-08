F1, Lando Norris: “Sorpreso dalla pole, non ho fatto un giro perfetto. Domani? Chiudiamo l’uno-due”

Lando Norris sorride, e ne ha ben donde, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota inglese ha centrato la migliore prestazione come accaduto a Zandvoort, confermando come la McLaren ormai sia la migliore su ogni tipo di lay-out.

Lando Norris ha piazzato un clamoroso 1:19.327 con 109 millesimi su Oscar Piastri, quindi terzo George Russell a 113, davanti a Charles Leclerc quarto a 134. Quinta posizione per Carlos Sainz a 140, davanti a Lewis Hamilton sesto a 186. Solamente settimo Max Verstappen con un distacco di quasi 7 decimi (+0.695 millesimi), di un soffio davanti a Sergio Perez ottavo a 735.

Al termine della Q2, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Davide Valsecchi: “Un’altra pole position, è davvero un risultato splendido! Non solo, mettere due macchine in prima fila, quando tutti siamo stati vicinissimi nel corso del weekend, è davvero una bella sorpresa. Il mio giro? Devo essere sincero, non è stato eccezionale. Il primo tentativo della Q3 è stato buono, ma potevo fare di meglio nel secondo. Ad ogni modo sono sorpreso e contento”.

A questo punto il mirino si sposta subito in direzione della gara di domani: “Siamo primo e secondo e portare questo risultato anche al traguardo sarebbe magnifico ma, come ben sappiamo, non sarà affatto facile. Dietro di me ci sono tanti piloti veloci. Andranno valutate numerose incognite. Dal degrado delle gomme al nuovo asfalto. Ci saranno tante emozioni. La partenza? Come sempre la Prima Variante sarà una bella sfida”.