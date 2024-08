F1, Lando Norris: “Ho commesso troppi errori, devo fare meglio per battere Verstappen”

Una nuova possibilità. Lando Norris è pronto alla sfida nel ritorno della F1 dopo la pausa estiva. Si correrà a Zandvoort (Paesi Bassi) e il pilota britannico della McLaren è tra gli osservati speciali per rivaleggiare con il padrone di casa, Max Verstappen, leader del Mondiale 2024 con la Red Bull.

Norris spera di imparare dai propri errori, perché spesso non è stato in grado di sfruttare il pacchetto a sua disposizione. “Non ho fatto nulla di particolare nel corso di questa pausa. Ho rivisto alcune cose e cercherò di trarre giovamento. Sono in lotta per il campionato con Max e questo già è un motivo per essere soddisfatto, ma non mi accontento“, le parole di Lando.

“Non posso permettermi certi errori, che mi hanno fatto perdere troppi punti”, ha ammesso l’alfiere della scuderia di Woking. “Sto lavorando per essere ancora più forte, partendo dalle cose molto positive fatte con il team“, ha aggiunto il britannico.

Norris ha fatto un riferimento specifico: “Devo fare un passo avanti per la resa in partenza, visto che in quel caso perdo sempre troppo, oppure in alcune circostanze sono stato troppo prudente“.