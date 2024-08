F1, Lando Norris: “Equilibrio totale qui a Monza, ci sarà da divertirsi tra qualifiche e gara”

Appena 3 millesimi tra Lando Norris e Lewis Hamilton, a favore del “Re Nero”. Si chiude in questo modo il venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza abbiamo vissuto due turni importanti che hanno messo in mostra un equilibrio quasi totale tra i quattro top team, con Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull davvero racchiuse in un fazzoletto.

Il miglior tempo della giornata è stato messo a segno da Lewis Hamilton in 1:20.738 con appena 3 millesimi di margine proprio su Lando Norris, quindi terzo Carlos Sainz a 103 millesimi. Quarto Oscar Piastri a 120, quinto Charles Leclerc a 154, mentre è sesto George Russell a 348. Settimo Nico Hulkenberg a 402 millesimi, ottavo Daniel Ricciardo a 562, nono Fernando Alonso a 578, mentre completa la top10 Lance Stroll a 625.

Al termine della FP2 di Monza, il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Una giornata proficua. Abbiamo girato tanto e senza problemi. Abbiamo rispettato il programma che avevamo in mente e abbiamo trovato un buon feeling con la pista. I tempi confermano che la vettura sia in buona forma”.

Il pilota classe 1999 prosegue nel suo racconto: “Come immaginavamo i distacchi sono minimi. Noi, Red Bull, Mercedes e Ferrari siamo racchiusi in pochi centesimi. Otto macchine pressoché tutte sullo stesso livello. Domani in qualifica e domenica in gara, ci sarà davvero da divertirsi”.