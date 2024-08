F1, Kimi Antonelli parte forte al debutto ma va a muro dopo 10 minuti in FP1 a Monza

Si conclude dopo soli dieci minuti a Monza il debutto di Andrea Kimi Antonelli in un weekend ufficiale di Formula Uno, dopo aver fatto intravedere dei segnali incoraggianti nei primi giri lanciati al volante della Mercedes W15. Il giovane pilota bolognese, primo candidato per sostituire Lewis Hamilton nel 2025 (l’annuncio è atteso nei prossimi giorni), ha perso il controllo della macchina alla Parabolica andando in testacoda e sbattendo contro le barriere ad alta velocità.

Nessuna conseguenza fisica per il campione in carica della Formula Regional europea, che ha però danneggiato la monoposto causando la bandiera rossa e dunque l’interruzione del turno (durata circa un quarto d’ora). Antonelli, schierato nella FP1 del Gran Premio d’Italia 2024 per fare esperienza in vista della sua stagione da rookie, aveva cominciato bene la sessione trovando subito un buon giro lanciato con gomme soft in 1’23″955 e balzando addirittura provvisoriamente al comando della classifica.

Antonelli into the wall!

It’s a high-speed spin into the barrier at Parabolica for the youngster, who reports over the radio that he’s OK.

The red flags are out #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aQQQPqjaeb

— Formula 1 (@F1) August 30, 2024