F1: Kimi Antonelli nella FP1 a Monza. Pronti debutto e annuncio Mercedes per il 2025

Sempre più vicino l’approdo di Andrea Kimi Antonelli su un sedile di F1. E che sedile, quello della Mercedes W15. Il pilota che fa sperare l’Italia motoristica, infatti, appare destinato a occupare il sedile della Freccia d’Argento a Monza, nella prima sessione di prove libere (FP1).

Secondo quanto riportato da it.motorsport.com, nella persona di Franco Nugnes, tutto è sostanzialmente pronto e manca soltanto l’annuncio. Una situazione, questa, favorita da una contingenza anagrafica: Antonelli diventerà maggiorenne proprio domenica, quando il Circus gareggerà a Zandvoort.

Ma non è finita qui: sarebbe anche prossimo all’ufficializzazione anche il ruolo di pilota per l’intera stagione 2025 del classe 2006 di Bologna. All’atto pratico, il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari è destinato a far sì che sia l’italiano a mettersi al fianco di George Russell.

Non solo: per Antonelli è previsto che ci sarà lo stesso ingegnere che ha seguito Hamilton per anni, cioè l’uomo che ormai pochi conoscono come Peter Bonnington e che molti hanno interiorizzato come Bono. Tra i due, peraltro, c’era già stata una presa di conoscenza poiché il pilota tricolore aveva effettuato un test subito dopo il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, quando molti uomini Mercedes erano rimasti a seguire Antonelli affiancando l’ingegnere Riccardo Musconi.