F1, GP Olanda 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 23-25 agosto

Dopo la pausa estiva torna lo spettacolo della Formula 1: da Spa si vola in Olanda, a Zandvoort, per la quindicesima tappa del Mondiale 2023. Si riparte dal circuito di casa di Max Verstappen: ci si aspetta una muraglia orange impressionante a sostenere il tre volte iridato che va a caccia di conferme dopo aver sofferto la risalita di McLaren e di Mercedes.

Un circuito dal quale deve ripartire la Ferrari dopo aver fatto fatica. Il Team Principal Frederic Vasseur ha richiamato l’attenzione sul lavoro e sulla voglia di migliorare. La Rossa dovrà mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per ottenere un buon risultato.

Un tracciato particolare, con tante curve e una carreggiata non così larga. Non è un caso che sorpassare sarà complicato, in più piloti e team dovranno mettere a punto le monoposto anche per avere un buon comportamento sulla nota curva sopraelevata del primo settore.

Il weekend del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula 1 a Zandvoort.

PROGRAMMA GP OLANDA 2024

Venerdì 23 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 24 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 25 agosto

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

PROGRAMMA GP OLANDA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); TV8 (differita)

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it per qualifiche e gara (in differita)

Diretta Live testuale: OA Sport