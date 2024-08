F1, GP Olanda 2024: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen completerà la rincorsa a Jim Clark?

Il quattordicesimo dei ventiquattro atti in cui è strutturato il Mondiale 2024 di Formula Uno avrà luogo nel weekend del 23-25 agosto a Zandvoort, dove si disputerà il Gran Premio d’Olanda. Si può affermare che l’appuntamento abbia avuto due vite distinte, essendo “morto” e “risorto” a distanza di decenni.

D’altronde le prime 30 edizioni si disputano nei 34 anni che vanno dal 1952 al 1985. In altre parole, i Paesi Bassi erano presenza fissa in calendario. Tuttavia, il progressivo disinteresse di spettatori e sponsor locali, portò alla sparizione dell’evento. Apparentemente definitiva, poiché non sembrava esserci alcun modo di farlo risorgere.

Invece l’assurgere di Max Verstappen ha fatto scoppiare anche in Olanda una passione per la F1 sconosciuta in passato. Il Gran Premio è pertanto rinato, tramutandosi in una sorta di festa nazionale. Il pubblico è numerosissimo e accorre in massa sulle tribune dell’autodromo edificato letteralmente sulle coste del Mare del Nord.

I NUMERI DEL GP D’OLANDA

Pilota con più vittorie: Jim CLARK (4)

Lo scozzese ha trionfato nel 1963, 1964, 1965 e 1967.

Piloti con più pole position:

René ARNOUX (3) e Max VERSTAPPEN (3)

Il francese è risultato il più rapido in qualifica nel 1979, 1980, 1982.

L’olandese ci è invece riuscito negli ultimi tre anni (2021, 2022, 2023).

Piloti in attività con almeno una vittoria a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

In precedenza, solo Jim Clark aveva vinto tre volte consecutivamente (1963, 1964, 1965).

Piloti in attività con almeno una pole position a Zandvoort.

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

Il padrone di casa è peraltro l’unico ad aver realizzato un filotto di tre pole consecutive in tutta la storia della corsa.

Piloti in attività già saliti sul podio di Zandvoort.

3 (3-0-0) – VERSTAPPEN Max {2021, 2022, 2023}

1 (0-1-0) – HAMILTON Lewis {2021}

1 (0-1-0) – RUSSELL George {2022}

1 (0-1-0) – ALONSO Fernando {2023}

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri {2021}

1 (0-0-1) – LECLERC Charles{2022}

1 (0-0-1) – GASLY Pierre {2023}

Team con più vittorie: FERRARI (8)

La Scuderia di Maranello si è imposta con con Alberto Ascari (1952, 1953), Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Niki Lauda (1974, 1977), Didier Pironi (1982), René Arnoux (1983)

Team con più pole position: FERRARI (7)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Alberto Ascari (1952, 1953), Phil Hill (1961), Chris Amon (1968), Jacky Ickx (1971), Niki Lauda (1974, 1975).

Team in griglia con vittorie a Zandvoort.

8 – Ferrari

3 – McLaren

3 – Red Bull

1 – Mercedes

1 – Williams

Team in griglia con pole position a Zandvoort.

7 – Ferrari

3 – Red Bull

1 – Mercedes

1 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Nei 33 GP d’Olanda disputati nella storia…

– In 15 occasioni (45,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 25 occasioni (75,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Cionondimeno, nell’epoca corrente, tre edizioni hanno sempre visto vincere l’uomo partito davanti a tutti.

– I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla 10ma casella.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BRABHAM Jack

Cooper (1960); Brabham (1966)

HUNT James

Hesketh (1975); McLaren (1976)

PROST Alain

Renault (1981); McLaren (1984)

LAUDA Niki

Ferrari (1974, 1977); McLaren (1985)