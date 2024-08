F1, George Russell: “La macchina si comporta bene, ma domani potrebbe essere diverso”

Ottimi segnali da parte di George Russell nel venerdì dedicato al GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto la seconda sessione di prove libere al Circuito di Zandvoort, candidandosi a diventare così uno dei grandi protagonisti del weekend.

Il nativo di King’s Lynn nello specifico ha fermato il cronometro a 1:10.702, precedendo di 61 millesimi la McLaren di Oscar Piastri e di 0.111 il fidato compagno di squadra Lewis Hamilton. Grande la soddisfazione del britannico che, in zona mista, ha commentato quanto fatto:

“Tornare a pieno regime è stato davvero difficile: là fuori c’era molto vento, probabilmente il più ventoso che ricordassi degli ultimi due anni – ha detto Russell nelle parole raccolte dal Mirror – La macchina si è comportata davvero bene. Abbiamo gli aggiornamenti che sembrano funzionare come previsto e sembra che sarà una battaglia piuttosto serrata con le McLaren e Max Verstappen, ma domani potrebbe essere tutto diverso”.

Russell ha poi chiosato: “Nelle prime sei gare la macchina era fuori ritmo, ma il tempo era costante ed erano fine settimana di gara piuttosto semplici per tutti. All’improvviso, non appena la macchina è diventata veloce come in Canada e a Silverstone ci viene lanciato addosso di tutto. Sono davvero entusiasta di tornare e non vedo l’ora di scendere in pista domani. Mi era mancata l’adrenalina delle qualifiche”.