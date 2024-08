F1, Frederic Vasseur: “Pista difficile per noi, pensiamo a portare a casa più punti possibile”

Un sabato difficile di un week end della stessa risma per la Ferrari. Il 15° round del Mondiale 2024 di F1 per la Rossa si sta confermando problematico. Il layout di Zandvoort (Paesi Bassi) non è dei migliori per la SF-24. In più, anche le condizioni particolarmente ventose hanno reso più complessa la situazione per i tecnici della scuderia di Maranello.

E così ci si trova a constatare il sesto posto del monegasco Charles Leclerc e l’undicesimo dello spagnolo Carlos Sainz al termine delle qualifiche. Iberico che ha pagato a caro prezzo il problema al cambio della FP2, potendo girare molto poco in vista del time-attack. A fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“Potevamo forse lottare per il quinto posto con Leclerc, ma siamo in linea con le nostre aspettative. Abbiamo deciso di non introdurre aggiornamenti su una pista che, per caratteristiche, non è così gradita dalla nostra macchina. Dobbiamo fare più punti possibile. Sainz è stato poco fortunato per quel problema al cambio e domani proverà a rimontare“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

Entrando nel dettaglio: “Soffriamo nelle curve più lunghe, che richiedono appoggio. Non è tanto legato al saltellamento, quanto a un problema globale della macchina. Ci auguriamo di fare uno step in avanti quando porteremo i nostri aggiornamenti, l’obiettivo per domani è fare un bel lavoro con quello che abbiamo. Per la gara la gestione delle gomme potrebbe aiutarci e le strategie sono importanti”.

Concludendo sulla gara domenicale: “Nella simulazione del passo gara, a parte Norris, eravamo un po’ tutti lì venerdì. Vedremo cosa accadrà dal momento che troveremo condizioni diverse: temperature più basse e meno vento. Sarà una sfida per tutti“.