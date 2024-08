F1, Frédéric Vasseur: “Abbiamo recuperato sette decimi dall’ultima gara, strategia di domani dipende dalla partenza”

Una discreta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza: gli aggiornamenti stanno portando dei benefici e Charles Leclerc ha conquistato una quarta posizione appena davanti a Carlos Sainz, entrambi dietro alle due McLaren e a George Russell, ma con distacchi abbastanza contenuti.

Ha fatto un’analisi di questa giornata il team principal della Rossa Frédéric Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1: “Credo che sia stata una bella sessione per la Formula 1 con cinque o sei macchine in poco più di un decimo. Noi sicuramente abbiamo pagato a caro prezzo questo decimo, siamo a due centesimi dalla prima fila ed è un peccato, ma il lato positivo è che siamo lì, la settimana scorsa eravamo a sette/otto decimi, stavolta siamo più vicini e c’è ancora una gara lunga che ci aspetta. Abbiamo poco carico aerodinamico e rende più difficile la macchina da guidare in queste condizioni, ma il bilanciamento non era del tutto sbagliato, la sessione nel complesso è stata buona. Quando si parla di centesimi qualunque piccolo dettaglio può fare la differenza, perché non si parla di tre o quattro decimi”.

Sulla strategia e su come affrontare la gara di domani: “Abbiamo avuto un buon Q1, poi la pista è calata in temperatura e ci ha fatto soffrire un po’ di più. Nelle ultime gare abbiamo tenuto sotto controllo il degrado e siamo andati meglio in gara che in qualifica, quindi penso che sia un buon compromesso l’assetto attuale. L’importante è essere costanti e avere una buona velocità di punta. A Zandvoort siamo andati meglio rispetto ai nostri avversari sul degrado. La strategia di domani dipenderà dal passo dei giri d’apertura della gara. Se saremo prudenti faremo una sosta, se spingeremo tantissimo allora sarà più difficile. Io credo che spingeranno come matti. Quando parti dalla seconda fila a un decimo dalla pole tutto è possibile, quindi domani la battaglia sarà serrata. Con il nuovo asfalto la strategia è più al limite tra una o due soste. Dobbiamo trovare la nostra partenza e fare la nostra partenza al meglio”.

Sul possibile duello di domani tra Leclerc e Norris già dalla partenza: “Ancora è troppo presto per parlarne, dobbiamo concentrarci su noi stessi e non su Norris. L’importante sarebbe cercare di partire bene come l’ultima gara. Non mi interessa della lotta tra Verstappen e Norris, non siamo lontani in entrambi i campionati, in particolare nel Mondiale costruttori siamo terzi e ancora ci sono tanti punti in palio. La Red Bull sta soffrendo di più nelle ultime gare, ma Max è sempre lì come prestazioni e in Q3 ha commesso qualche piccolo errore. Domani la gerarchia dipenderà dalla situazione in pista, cercheremo di puntare all’ottimale, la strategia sarà legata ai giri d’apertura. Farà più caldo in gara, ma le previsioni sono simili a oggi: parliamo di centesimi di secondo e avremo tempo domani per adattarci. Domani sarà emozionante per tutti, sia per i piloti che per i tifosi. Ci sono sei macchine in lotta in un decimo e mezzo e non succede tutti i giorni. Non ci potremo permettere nessun errore. Dobbiamo fare un bel lavoro domani. Futuro? Ci sarà tempo per discutere più avanti, adesso concentriamoci su questa gara“.